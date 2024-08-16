Пьяный водитель проломил шлагбаум и открыл стрельбу около жилого дома в Москве

Пьяный водитель Ford проломил шлагбаум и открыл стрельбу около жилого дома на Коровинском шоссе в Москве. Об этом пишет SHOT.

Дебошира задержали. Видео © SHOT

Стрельба прогремела во дворе многоэтажки около 20 минут назад. Артём С. на Ford Explorer остановился около шлагбаума, а затем протаранил его и открыл стрельбу в воздух.