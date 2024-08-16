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16 августа, 17:41

Пьяный водитель проломил шлагбаум и открыл стрельбу около жилого дома в Москве

Пьяный водитель Ford проломил шлагбаум и открыл стрельбу около жилого дома на Коровинском шоссе в Москве. Об этом пишет SHOT.

Дебошира задержали. Видео © SHOT

Стрельба прогремела во дворе многоэтажки около 20 минут назад. Артём С. на Ford Explorer остановился около шлагбаума, а затем протаранил его и открыл стрельбу в воздух.

Информации о пострадавших в данный момент нет. Также уточняется, из какого оружия стрелял мужчина — боевого или травматического. Жители дома, услышав грохот, вызвали сотрудников полиции. Пьяного дебошира уже задержали. Сейчас он сидит в наручниках и ждём машину до отделения.

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Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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