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1 сентября, 20:23

Посетитель ресторана открыл стрельбу из травмата на Патриарших прудах в Москве

Неизвестный устроил стрельбу на Патриарших прудах в Москве. В ходе конфликта с посетителями ресторана он достал травмат и открыл огонь, пишет SHOT.

Полиция на месте стрельбы на Патриарших прудах в Москве. Видео © SHOT

Всего прозвучало около пяти-семи выстрелов. На место сразу же вызвали полицию, прибывшие сотрудники задержали стрелка и увезли его с собой для выяснения обстоятельств.

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Открывшего стрельбу в Москве дебошира пришлось приковать наручниками к дереву
Открывшего стрельбу в Москве дебошира пришлось приковать наручниками к дереву

Ранее Life.ru рассказывал, как разборки из-за ДТП в Москве привели к стрельбе. Оказалось, что виновник аварии позвал друзей на разборки, а те начали палить из пистолета.

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Кадр видео SHOT

Артур Лапсаков
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