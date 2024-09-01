Посетитель ресторана открыл стрельбу из травмата на Патриарших прудах в Москве

Неизвестный устроил стрельбу на Патриарших прудах в Москве. В ходе конфликта с посетителями ресторана он достал травмат и открыл огонь, пишет SHOT.

Полиция на месте стрельбы на Патриарших прудах в Москве. Видео © SHOT

Всего прозвучало около пяти-семи выстрелов. На место сразу же вызвали полицию, прибывшие сотрудники задержали стрелка и увезли его с собой для выяснения обстоятельств.

Веранда ресторана "Аист" сейчас оцеплена. Специалисты ищут гильзы и опрашивают свидетелей происшествия.