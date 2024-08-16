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16 августа, 18:43

Открывшего стрельбу в Москве дебошира пришлось приковать наручниками к дереву

Пьяный мужчина, который протаранил шлагбаум и открыл стрельбу на Коровинском шоссе, устроил настоящий скандал, в результате чего его пришлось даже приковать к дереву наручниками. Об этом пишет SHOT.

Открывшего стрельбу в Москве дебошира пришлось приковать наручниками к дереву. Видео © SHOT

Артём С. начал дебоширить около своего же дома: кидался на полицейских, кричал, ругался матом и угрожал. За это его приковали к дереву. Мужчину пытались успокоить, но он продолжил "концерт". В итоге его скрутили и ждут машину для перевозки в отделение.

Виновник ДТП на юге Москвы позвал друзей на разборки, а те начали палить из пистолета
Виновник ДТП на юге Москвы позвал друзей на разборки, а те начали палить из пистолета
Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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