Открывшего стрельбу в Москве дебошира пришлось приковать наручниками к дереву
Пьяный мужчина, который протаранил шлагбаум и открыл стрельбу на Коровинском шоссе, устроил настоящий скандал, в результате чего его пришлось даже приковать к дереву наручниками. Об этом пишет SHOT.
Открывшего стрельбу в Москве дебошира пришлось приковать наручниками к дереву. Видео © SHOT
Артём С. начал дебоширить около своего же дома: кидался на полицейских, кричал, ругался матом и угрожал. За это его приковали к дереву. Мужчину пытались успокоить, но он продолжил "концерт". В итоге его скрутили и ждут машину для перевозки в отделение.
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