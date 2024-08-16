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16 августа, 11:54

Виновник ДТП на юге Москвы позвал друзей на разборки, а те начали палить из пистолета

Разборки из-за ДТП в Москве привели к стрельбе, конфликт попал на видео

Дорожная авария в Москве обернулась стрельбой — группа мужчин на Nissan решила во всеоружии прийти на выручку своему товарищу на Mercedes, по вине которого и случилось ДТП. В итоге они начали стрелять по второму участнику столкновения, кадры с места публикует SHOT.

Разборки в стиле GTA на Кавказском бульваре в Москве. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, примерно в 14:00 на Кавказском бульваре "мерс" въехал в "тойоту". Водитель немецкого внедорожника понимал свою вину и решил, что было бы не лишним вызвонить друзей. Через некоторое время те прибыли и принялись запугивать водителя Toyota своими связями.

Угрозы решили вопрос, поэтому один из мужчин в Nissan выхватил травматический пистолет, совершил выстрел в воздух, а потом выволок водителя Toyota из машины. К счастью, беспредел в итоге остановили сотрудники ДПС. Прокуратура держит на контроле расследование происшествия.

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Ранее Life.ru сообщал о схожем случае в Киеве, разница в том, что события происходили в обратном порядке: всё началось со стрельбы, когда контуженный на фронте ВСУшник начал угрожать боевым пистолетом охраннику жилого комплекса и пальнул в воздух. После этого вернувшийся на лечение вояка прыгнул в машину и принялся носиться по столице Незалежной, удирая от полицейской погони.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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