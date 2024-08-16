Видеорегистратор снял жёсткое ДТП с уральским депутатом, выехавшим на встречку из-за инфаркта
Челябинский депутат Клеутин попал в ДТП из-за проблем с сердцем, он в реанимации
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Клеутин. Фото © VK / Дмитрий Клеутин
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Клеутин потерял сознание за рулём и устроил жёсткое ДТП. По сведениям Ura.ru, в машине с ним в момент аварии была его семья.
"Вечером 15 августа Клеутин ехал домой вместе с женой и детьми. Предварительно, он потерял сознание и выехал на встречку, где и случилось ДТП. Сейчас депутат находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, под постоянным наблюдением врачей", — сказал собеседник агентства.
Челябинский депутат Клеутин устроил ДТП. Видео © VK / Жесть Челябинск
В Госавтоинспекции города пояснили, что столкнулись Renault и Renault Kaptur, под управлением водителей 1983 и 1984 годов рождения. Травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля JAC и три его пассажира, а также женщина 1984 года рождения, сидевшая за рулём Renault.
Ранее сообщалось о ДТП в районе села Новая Красавка Саратовской области, где автобус, мотоцикл и легковой автомобиль не поделили дорогу. Жертвами аварии стали два человека, за жизнь ещё одного мужчины борются медики.