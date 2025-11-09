По факту ДТП с шестью погибшими в Новосибирской области возбуждено дело

Прокуратура Новосибирской области сообщает, что по факту ДТП с шестью погибшими возбуждено уголовное дело. Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.

«Следователем территориального отдела МВД возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре», — уточнили в ведомстве.

По факту ДТП следственным управлением СК по Новосибирской области организована доследственная проверка. В её рамках предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Новосибирской области в лобовом столкновении легковушки ВАЗ-21099 с грузовиком Volvo погибли шесть человек, трое из которых — дети. По предварительным данным, 9 ноября в 4:30 по местному времени (00:30 мск) на 139-м километре трассы Р-255 «Сибирь» водитель ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. Легковая машина двигалась из Новосибирска в сторону Кемерова, грузовик — во встречном направлении. Согласно информации МВД, жертвами ДТП стали все находившиеся в легковом автомобиле: водитель, мужчина, женщина и трое несовершеннолетних детей 2015, 2017 и 2025 годов рождения. Водитель грузовика не пострадал.