8 ноября, 22:43

В результате ДТП на Крымском мосту погибли два человека, ещё двое пострадали

ДТП. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Крым

Прокуратура Республики Крым сообщает о ДТП на Крымском мосту. В результате происшествия погибли два человека, ещё двое пострадали.

По предварительным данным, 8 ноября 2025 года водитель Mercedes-Benz при обгоне автобуса «Краснодар-Севастополь» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля, двое несовершеннолетних госпитализированы.

Прокуратура Крыма совместно с Южной транспортной прокуратурой проводит проверку по факту ДТП для установления всех обстоятельств случившегося. На месте происшествия находится прокурор города Керчи Денис Кулебянов.

Ранее надышавшийся «шариком» водитель устроил массовое ДТП на северо-западе Москвы. Водитель в момент движения держал руль одной рукой, а в другой сжимал красный воздушный шарик, периодически вдыхая из него газ. Мужчина настолько увлёкся этим занятием, что не заметил пересечения двойной сплошной линии и выезда на встречную полосу. В результате машина врезалась в несколько автомобилей, ожидавших разрешающего сигнала светофора. Сотрудники ГАИ на месте оформили административные материалы в отношении водителя, однако он отказался проходить медицинское освидетельствование.

Алена Пенчугина
