В результате ДТП на Крымском мосту погибли два человека, ещё двое пострадали

Прокуратура Республики Крым сообщает о ДТП на Крымском мосту. В результате происшествия погибли два человека, ещё двое пострадали.

По предварительным данным, 8 ноября 2025 года водитель Mercedes-Benz при обгоне автобуса «Краснодар-Севастополь» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля, двое несовершеннолетних госпитализированы.

Прокуратура Крыма совместно с Южной транспортной прокуратурой проводит проверку по факту ДТП для установления всех обстоятельств случившегося. На месте происшествия находится прокурор города Керчи Денис Кулебянов.

