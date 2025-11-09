Появилось страшное видео с места ДТП, в котором погиб криптобизнесмен Долгих

Криптомиллионер Алексей Долгих погиб в ночном ДТП на Lamborghini Urus. Автомобиль перевернулся после того, как водитель не справился с управлением на скорости свыше 150 км/ч и врезался в отбойник. Видео первых секунд ДТП публикует Mash.

Первый кадры смертельного ДТП криптомиллионера Алексея Долгих на Lamborghini. Видео © Telegram / Mash

События произошли ночью, когда Lamborghini двигался на высокой скорости. На опубликованных с места аварии кадрах видно, что дорогая машина перевёрнута, рядом возник пожар. Пассажиры и водитель иномарки лежат на земле у места страшного ДТП. На помощь им кинулись очевидцы.