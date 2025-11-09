Россия и США
9 ноября, 07:54
Появилось страшное видео с места ДТП, в котором погиб криптобизнесмен Долгих

Первый кадры смертельного ДТП криптомиллионера Алексея Долгих на Lamborghini. Обложка © Telegram / Mash

Криптомиллионер Алексей Долгих погиб в ночном ДТП на Lamborghini Urus. Автомобиль перевернулся после того, как водитель не справился с управлением на скорости свыше 150 км/ч и врезался в отбойник. Видео первых секунд ДТП публикует Mash.

Первый кадры смертельного ДТП криптомиллионера Алексея Долгих на Lamborghini. Видео © Telegram / Mash

События произошли ночью, когда Lamborghini двигался на высокой скорости. На опубликованных с места аварии кадрах видно, что дорогая машина перевёрнута, рядом возник пожар. Пассажиры и водитель иномарки лежат на земле у места страшного ДТП. На помощь им кинулись очевидцы.

Прокуратура опубликовала первые фото с места смертельного ДТП с Lamborghini в Москве
Прокуратура опубликовала первые фото с места смертельного ДТП с Lamborghini в Москве

Напомним, что ночное ДТП в районе Молжаниново в Москве унесло жизни двух молодых людей. Элитный Lamborghini Urus стоимостью более 30 миллионов рублей врезался в столб и загорелся после удара. В результате аварии погибли 36-летний криптобизнесмен Алексей Долгих и его пассажир Иван Соловьев. Ещё два человека — Никита Тезиков и Кирилл Мочалов — госпитализированы с серьёзными переломами.

Милена Скрипальщикова
