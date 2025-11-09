Прокуратура опубликовала первые фото с места смертельного ДТП с Lamborghini в Москве

Прокуратура Москвы обнародовала первые фотографии с места смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Lamborghini, произошедшего на Международном шоссе в столице. В результате катастрофы погибли два человека.

В результате ДТП погибли два человека. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

«Прокуратура Северного административного округа взяла под особый контроль установление всех обстоятельств ДТП, в результате которого имеются погибшие и пострадавшие», — сообщили в надзорном ведомстве.

Авария случилась на на Международном шоссе. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Согласно предварительной информации следствия, в ночное время на Международном шоссе водитель дорогого спортивного Lamborghini совершил наезд на дорожное препятствие, после чего транспортное средство многократно перевернулось и практически мгновенно вспыхнуло.

В результате страшной аварии двое мужчин скончались на месте происшествия, ещё двое человек с травмами различной степени тяжести были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения.

Напомним, что стоимость Lamborghini, попавшего в ДТП в Москве сегодня, оценивается в более чем 30 миллионов рублей. Примечательно, что за последние три месяца на этот автомобиль было наложено 586 штрафов на сумму свыше миллиона рублей, причём почти все они выписаны за превышение установленной скорости. Одним из погибших оказался криптобизнесмен Алексей Долгих.