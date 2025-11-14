На вокзале Монпарнас в Париже произошла стрельба

Стрельба произошла в пятницу, 14 ноября, на вокзале Монпарнас в Париже. Полиция открыла огонь по мужчине, который ножом угрожал окружающим.

Согласно заявлению прокуратуры Парижа, полиция прибыла для задержания вооружённого мужчины, поскольку он угрожал своей бывшей жене. Хулиган подчиниться требованиям полиции и начал размахивать ножом. Чтобы остановить его, один из офицеров был вынужден применить табельное оружие.

В результате инцидента пострадали два человека: сам нападавший и случайный свидетель, который оказался рядом. Оба были немедленно госпитализированы. Состояние мужчины с ножом врачи оценивают как тяжёлое, но его жизни ничто не угрожает. Второй пострадавший получил менее серьёзные травмы.

На месте происшествия был немедленно организован полицейский периметр, что вызвало временные перебои в движении поездов. Свидетели сообщают о внезапной панике, охватившей людей на вокзале.

Полиция официально заявила, что версия о теракте в данном случае не рассматривается. Расследование инцидента продолжается.