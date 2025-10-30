Аргентина усилит контроль границ из-за столкновений с бандами в Рио-де-Жанейро

«Мы усилим границы, чтобы защитить аргентинцев от любых «проблем», которые могут возникнуть из-за конфликтов в Рио-де-Жанейро. Безопасность нашей страны всегда на первом месте», — говорится в сообщении , опубликованном на странице Буллрич в соцсети X.

Напомним, 28 октября в рамках операции «Сдерживание» около 2,5 тысячи военных и полицейских проводили задержания членов преступной группировки Comando Vermelho. В ходе операции бразильский город Рио-де-Жанейро превратился в зону боевых действий: там раздавались стрельба и взрывы. В результате силовых действий был задержан 81 человек, изъято стрелковое оружие и мотоциклы. Позже поступила информация о том, что во время операции погибли 121 человек, включая четырёх полицейских. Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро, комментируя ситуацию, оценил действия полиции как успешные, несмотря на человеческие жертвы. При этом отмечается расхождение в данных: хотя с места событий вывезли более 130 тел, официально подтверждена гибель 58 человек, включая четырёх полицейских и 54 предполагаемых преступников.