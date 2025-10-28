Стрельба и взрывы слышны в Рио-де-Жанейро — погибло не менее 80 человек

Бразильский город Рио-де-Жанейро превратился в зону боевых действий: слышны стрельба и взрывы в рамках борьбы с наркоторговцами и радикалами. Погибло более 80 человек, включая полицейских. Местные СМИ называют эту операцию одной из самых смертоносных в истории Рио.

Стрельба и взрывы слышны в Рио-де-Жанейро. Видео © X / RafaelFontana

Полицейские начали операцию под кодовым названием «Сдерживание», которая направлена на борьбу с левыми радикалами «Красной командой» и наркоторговцами. Полицейские устроили более 100 рейдов на фавелы Алемао и Пенья, целью которых были задержания преступников. В операции участвуют более 2500 сотрудников полиции.

В данный момент известно минимум о 81 погибшем, трое из них гражданские и ещё трое — полицейские. Среди задержанных криминальный авторитет и один из руководителей «Красной команды» Эдгар Алвес де Андраде по прозвищу «Медведь». Местные власти требуют у правительства и президента отправлять на помощь военных.

Несмотря на объявленное усиление мер по борьбе с преступностью, ранее в американской столице произошло несколько инцидентов — в результате семи случаев стрельбы в разных районах Вашингтона пострадали 12 человек. Особое внимание привлёк инцидент рядом с кампусом Говардского университета, где во время встречи выпускников были ранены пять человек. Серия ночных перестрелок произошла несмотря на заявления властей о предпринимаемых мерах по стабилизации оперативной обстановки в округе Колумбия.