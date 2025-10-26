Стрельба в университете Пенсильвании: один человек погиб, ещё шесть ранены

В университете Линкольна в штате Пенсильвания произошла стрельба: один человек погиб, шестеро получили ранения. Один подозреваемый задержан, инцидент не рассматривается как спланированная массовая атака. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на прокурора округа Криса де Баррена-Саробе.

«Стрельба произошла во время празднований после футбольного матча, организованного университетом Линкольна», — сообщил прокурор.

Шестеро пострадавших были госпитализированы. Задержанный имел при себе огнестрельное оружие. Власти начали расследование, уточнив, что пока не видят признаков заранее спланированной массовой стрельбы.

Ранее сообщалось, что несмотря на усиление мер по борьбе с преступностью, в США продолжаются инциденты со стрельбой. В Вашингтоне в ночь с пятницы на субботу произошло семь случаев стрельбы в разных районах города, пострадали 12 человек — это наибольшее число жертв за одну ночь с начала специальных полицейских рейдов в августе.