Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 09:26

Стрельба в университете Пенсильвании: один человек погиб, ещё шесть ранены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9

В университете Линкольна в штате Пенсильвания произошла стрельба: один человек погиб, шестеро получили ранения. Один подозреваемый задержан, инцидент не рассматривается как спланированная массовая атака. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на прокурора округа Криса де Баррена-Саробе.

«Стрельба произошла во время празднований после футбольного матча, организованного университетом Линкольна», — сообщил прокурор.

Шестеро пострадавших были госпитализированы. Задержанный имел при себе огнестрельное оружие. Власти начали расследование, уточнив, что пока не видят признаков заранее спланированной массовой стрельбы.

В немецком городе Эссен произошла стрельба, есть раненые
В немецком городе Эссен произошла стрельба, есть раненые

Ранее сообщалось, что несмотря на усиление мер по борьбе с преступностью, в США продолжаются инциденты со стрельбой. В Вашингтоне в ночь с пятницы на субботу произошло семь случаев стрельбы в разных районах города, пострадали 12 человек — это наибольшее число жертв за одну ночь с начала специальных полицейских рейдов в августе.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar