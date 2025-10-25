Сектор Газа
25 октября, 15:58

В немецком городе Эссен произошла стрельба, есть раненые

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / klauscook

В немецком городе Эссен произошла стрельба на парковке, в результате которой два человека получили серьезные ранения. Пострадавшие мужчины были госпитализированы. Открытый огонь нападавший скрылся с места происшествия.

Как сообщает газета Bild, инцидент произошел на автостоянке в Эссене, расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. На данный момент преступник не задержан.

В Хабаровске неизвестные обстреляли здание суда
В Хабаровске неизвестные обстреляли здание суда

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по школьникам в Ростовской области. Причиной стал шум. Мужчина сначала попытался урезонить детей словами, но затем достал оружие и выстрелил. В результате этого один из мальчиков получил ранение дробью и был доставлен в больницу.

BannerImage
Андрей Бражников
