Регион
23 октября, 09:46

В Хабаровске неизвестные обстреляли здание суда

Здание суда в Хабаровске. Обложка © Железнодорожный районный суд г. Хабаровска

В Хабаровске неизвестные лица обстреляли здание Железнодорожного районного суда из проезжающего мимо автомобиля. Как сообщила пресс-служба городского управления МВД, инцидент произошёл на перекрёстке улицы Суворова и проспекта 60-летия Октября.

По предварительным данным следствия, выстрел был произведён из пневматического пистолета, в результате чего пуля попала в оконный стеклопакет на четвёртом этаже здания. В дежурную часть полиции поступило сообщение о повреждении имущества, после чего на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели кабинет, изъяли доказательства и приступили к изучению записей с камер видеонаблюдения. Следственный комитет проводит проверку по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по школьникам в Ростовской области. Причиной стал шу, которые подростки устраивали у гаражей. Житель сначала попытался урезонить детей словами, но затем достал оружие и выстрелил. В результате этого один из мальчиков получил ранение дробью и был доставлен в больницу.

Юлия Сафиулина
