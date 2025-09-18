«Не выдержал шума»: Под Ростовом старик открыл стрельбу по школьникам у гаражей

В Батайске Ростовской области пожилой мужчина открыл стрельбу по школьникам, которые шумели у гаражей. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошёл на улице Октябрьской. Компания подростков прыгала по крышам гаражей, чем возмутила местного жителя. Сначала он попытался урезонить детей словами, но затем достал оружие и выстрелил.

Один из мальчиков получил ранение дробью и был доставлен в больницу. Остальные подростки разбежались после выстрелов.