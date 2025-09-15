Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 16:13

«Личная неприязнь»: В Москве 15-летний школьник выстрелил в голову подростку

СК: В Москве школьник выстрелил в голову 17-летнему подростку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве 15-летний юноша в результате ссоры с 17-летним подростоком совершил как минимум один выстрел в голову оппонента. Информацию об этом распространила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошёл 13 сентября. Раненый юноша был в критическом состоянии и экстренно госпитализирован. К счастью, врачам удалось спасти ему жизнь, и сейчас его состояние стабильно. По информации следствия, причиной внезапной ссоры стали личные неприязненные отношения между парнями.

Подозреваемого задержали. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ, а именно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следственные органы обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

«‎На теле нет живого места»: Подростки три дня избивали одинокую бабулю, младшей всего 8 лет
«‎На теле нет живого места»: Подростки три дня избивали одинокую бабулю, младшей всего 8 лет

Ранее сообщалось, что студента, обвиняемого в жестокой расправе над 15-летней школьницей в отеле Санкт-Петербурга, арестовали до 14 ноября. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar