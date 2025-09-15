«Личная неприязнь»: В Москве 15-летний школьник выстрелил в голову подростку

В Москве 15-летний юноша в результате ссоры с 17-летним подростоком совершил как минимум один выстрел в голову оппонента. Информацию об этом распространила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошёл 13 сентября. Раненый юноша был в критическом состоянии и экстренно госпитализирован. К счастью, врачам удалось спасти ему жизнь, и сейчас его состояние стабильно. По информации следствия, причиной внезапной ссоры стали личные неприязненные отношения между парнями.

Подозреваемого задержали. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ, а именно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следственные органы обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.