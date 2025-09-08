«На теле нет живого места»: Подростки три дня избивали одинокую бабулю, младшей всего 8 лет
Подростки толпой три дня избивали одинокую старушку под Нижним Новгородом
В группах Тимирязева под Нижним Новгородом в соцсетях появились шокирующие кадры: 13-летний подросток избивает пожилую женщину. Позже выяснилось, что насилие продолжалось три дня, а самой младшей участнице жестокости всего восемь лет. Пострадавшая — 63-летняя Любовь Николаевна.
Соседи рассказывают, что женщина вела скромный образ жизни, иногда употребляла алкоголь и часто просила милостыню у магазина. В целом была спокойной и миролюбивой. Одна из соседок, Марина, сообщила, что пенсионерка нигде не работала, а дочь, не выдержав её образа жизни, уехала жить отдельно. В доме Любови Николаевной нет электричества, газа и воды, состояние жилья ужасное, жить там невозможно.
Несколько лет с пенсионеркой проживали двое незнакомых людей — мужчина и женщина. Она жаловалась, что сожители забирают всю пенсию и иногда выгоняют из дома. Марина пыталась помогать, вызывала полицию, однако, когда полицейские приезжали, Любовь Николаевна отказывалась от заявлений, говоря, что помощь ей не нужна.
Марина рассказала, что вечером 1 сентября к ней прибежала соседка и показала страшные видео. Они сразу отправились к дому пенсионерки, но дверь была заперта. Пришлось вызывать полицию и скорую помощь. По её словам, состояние женщины было ужасным.
«Она была буквально вся чёрная, на теле не осталось живого места. Когда её грузили в машину, даже глаза не открывались», — вспоминает собеседница kp.ru.
Сейчас Любовь Николаевна находится в реанимации. Жители посёлка пытаются помочь ей чем могут: собирают средства на гигиену и передают их в больницу, однако врачи не дают никаких прогнозов. По их словам, состояние старушки остаётся стабильным, но тяжёлым. Дочь женщины не приходит к ней в больницу.
