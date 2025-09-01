Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

1 сентября, 09:37

94-летняя бабуля убила соседку по комнате в доме престарелых в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evrymmnt

В одном из частных домов престарелых на юге Санкт-Петербурга одна пожилая женщина до полусмерти избила другую местную обитательницу. Пациенту увезли в больницу, где она скончалась в реанимации. Об этом сообщает телеграм-канал «Конкретно.ру»

Свидетельницей происшествия стала 56-летняя сиделка дома престарелых, которая утром 26 августа вошла в комнату, где проживали две пожилые женщины. Там она увидела, как 94-летняя старушка бьёт другую по голове. По информации правоохранительных органов, 84-летнюю пострадавшую доставили в больницу с инсультом, закрытой черепно-мозговой травмой, а также с ушибом мозга и гематомой около глаза. Там она скончалась.

Тело погибшей отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и выяснения точной причины смерти. Следственные органы Красносельского района уже начали проверку обстоятельств этого печального события.

Владимир Озеров
