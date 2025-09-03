Мессенджер MAX
3 сентября, 11:17

В Новокузнецке неадекват зарезал девушку в кафе из-за проблем с потенцией

В Новокузнецке посетитель кафе жестоко зарезал сотрудницу заведения. Как передаёт SHOT, неадекватный мужчна кричал о своей проблеме с потенцией.

В Новокузнецке мужчина разгромил кафе и убил девушку. Видео © Telegram / SHOT

Трагедия развернулась в кафе «Гриль №1» на улице Филиппова. Мужчина провёл в зале около часа, после чего внезапно перепрыгнул через кассовую стойку, схватил два крупных кухонных ножа и набросился на работницу по имени Екатерина, нанеся ей смертельные ранения. После этого злоумышленник попытался атаковать ещё двух сотрудников, но тем чудом удалось спастись бегством.

Оставшись один, нападавший устроил погром в помещении, разбивая оборудование и мебель. Во время нападения мужчина громко кричал о своих проблемах со здоровьем, утверждая, что у него «вырезаны все органы» и имеются серьёзные трудности с потенцией.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурга одна пожилая женщина в частном доме престарелых до полусмерти избила другую пенсионерку. Пострадавшую доставили в больницу с инсультом, закрытой черепно-мозговой травмой, а также с ушибом мозга и гематомой около глаза. Спасти её не удалось.

