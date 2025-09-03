Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 19:17

Житель Губкина избил жену ноутбуком из-за просмотра сериала

В городе Губкин Белгородской области произошёл бытовой инцидент с применением насилия. Местный житель 40 лет избил свою 47-летнюю супругу ноутбуком после совместного распития алкоголя, поскольку она не ложилась спать, а смотрела сериалы. Информацию об этом сообщает управление МВД России по региону.

«По предварительным данным, вечером после распития спиртных напитков мужчина лёг спать, а женщина включила сериал. Через некоторое время злоумышленник проснулся и застал супругу за просмотром фильма. Возмутившись тем, что женщина не спит, 40-летний мужчина схватил ноутбук и нанёс им жене удар в область головы», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России «Губкинский» возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Пострадавшая получила необходимую медицинскую помощь.

На Урале обиженный неадекват избил девушку за отказ познакомиться
На Урале обиженный неадекват избил девушку за отказ познакомиться

Ранее сообщалось, что в городе Губкин Белгородской области 39-летний мужчина набросился с ножом и металлическим прутом на соседа, который слишком громко включил музыку в своём автомобиле. Отмечается, что конфликты между мужчинами происходили постоянно из-за нарушения одним из них режима тишины.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Elnur

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar