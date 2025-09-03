Житель Губкина избил жену ноутбуком из-за просмотра сериала

В городе Губкин Белгородской области произошёл бытовой инцидент с применением насилия. Местный житель 40 лет избил свою 47-летнюю супругу ноутбуком после совместного распития алкоголя, поскольку она не ложилась спать, а смотрела сериалы. Информацию об этом сообщает управление МВД России по региону.

«По предварительным данным, вечером после распития спиртных напитков мужчина лёг спать, а женщина включила сериал. Через некоторое время злоумышленник проснулся и застал супругу за просмотром фильма. Возмутившись тем, что женщина не спит, 40-летний мужчина схватил ноутбук и нанёс им жене удар в область головы», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России «Губкинский» возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Пострадавшая получила необходимую медицинскую помощь.