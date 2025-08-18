На Урале обиженный неадекват избил девушку за отказ познакомиться

В ночь на 18 августа в Екатеринбурге на автозаправке на улице Щербакова неизвестный напал на девушку после отказа от знакомства. Об этом сообщили в Федерации бокса Свердловской области.

«На девушку, которая приехала с подругой на чемпионат России по боксу, напал неадекват. Всё произошло поздно ночью, около трёх часов, на заправке рядом с гостиницей «Вельвет» на улице Щербакова», — передаёт URA.ru.

По словам пострадавшей, двое неизвестных сначала поинтересовались целью их визита в город. Узнав, что девушки приехали на боксёрский турнир, мужчины заявили, что те «явно не в том месте ищут достойных мужчин». Один из нападавших сначала стал приставать, а затем нанёс удар в челюсть.

Федерация бокса в резкой форме прокомментировала действия агрессора, призвав показать свои «навыки» на ринге с профессиональными спортсменами. Нападавший был задержан правоохранителями. Спортивное сообщество оказывает поддержку потерпевшей и помогает следствию.