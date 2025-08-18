Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 14:23

На Урале обиженный неадекват избил девушку за отказ познакомиться

На заправке в Екатеринбурге неизвестный ударил девушку за отказ познакомиться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sayan Puangkham

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sayan Puangkham

В ночь на 18 августа в Екатеринбурге на автозаправке на улице Щербакова неизвестный напал на девушку после отказа от знакомства. Об этом сообщили в Федерации бокса Свердловской области.

«На девушку, которая приехала с подругой на чемпионат России по боксу, напал неадекват. Всё произошло поздно ночью, около трёх часов, на заправке рядом с гостиницей «Вельвет» на улице Щербакова», — передаёт URA.ru.

По словам пострадавшей, двое неизвестных сначала поинтересовались целью их визита в город. Узнав, что девушки приехали на боксёрский турнир, мужчины заявили, что те «явно не в том месте ищут достойных мужчин». Один из нападавших сначала стал приставать, а затем нанёс удар в челюсть.

Федерация бокса в резкой форме прокомментировала действия агрессора, призвав показать свои «навыки» на ринге с профессиональными спортсменами. Нападавший был задержан правоохранителями. Спортивное сообщество оказывает поддержку потерпевшей и помогает следствию.

Полиция задержала двоих мужчин за убийство петербуржца ножом в квартире
Полиция задержала двоих мужчин за убийство петербуржца ножом в квартире

Прошедшая ночь оказалась особенно криминальной в Екатеринбурге. Ранее Life.ru сообщал, что за ночь произошло сразу три ножевых ранения. Жертвами нападения стали случайные прохожие, стоявшие у продуктовых магазинов.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar