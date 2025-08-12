Полиция задержала двоих мужчин за убийство петербуржца ножом в квартире
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green
В поздние часы 11 августа в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о мужчине с ножевым ранением, найденном в квартире на Новоизмайловском проспекте. Пострадавшим оказался 40-летний местный житель, получивший серьёзные травмы. Об этом сообщает 78.ru.
Место происшествия. Фото © 78.ru
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали двух подозреваемых — мужчин 34 и 35 лет. Их доставили в специализированное учреждение временного содержания и оформили административные материалы по статье о мелком хулиганстве.
Пострадавшему была оказана экстренная медицинская помощь. Врачи диагностировали проникающие ранения грудной клетки и передней брюшной стенки, повреждение сердца, а также геморрагический шок третьей степени. Несмотря на усилия медиков, в ночь на 12 августа мужчина скончался.
По информации источников, один из задержанных ранее имел судимости за мошенничество и попытку кражи. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее Life.ru рассказывал, как на Урале мать убила двух своих маленьких детей, а потом свела счёты с жизнью. Одному ребёнку было девять лет, второму — три года. Позже выяснилось, что женщина страдала от депрессии и долгое время ходила к специалисту.