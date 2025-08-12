Полиция задержала двоих мужчин за убийство петербуржца ножом в квартире

В поздние часы 11 августа в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о мужчине с ножевым ранением, найденном в квартире на Новоизмайловском проспекте. Пострадавшим оказался 40-летний местный житель, получивший серьёзные травмы. Об этом сообщает 78.ru.

Место происшествия. Фото © 78.ru

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали двух подозреваемых — мужчин 34 и 35 лет. Их доставили в специализированное учреждение временного содержания и оформили административные материалы по статье о мелком хулиганстве.

Пострадавшему была оказана экстренная медицинская помощь. Врачи диагностировали проникающие ранения грудной клетки и передней брюшной стенки, повреждение сердца, а также геморрагический шок третьей степени. Несмотря на усилия медиков, в ночь на 12 августа мужчина скончался.