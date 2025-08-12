Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 12:56

Полиция задержала двоих мужчин за убийство петербуржца ножом в квартире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green

В поздние часы 11 августа в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о мужчине с ножевым ранением, найденном в квартире на Новоизмайловском проспекте. Пострадавшим оказался 40-летний местный житель, получивший серьёзные травмы. Об этом сообщает 78.ru.

Место происшествия. Фото © 78.ru

Место происшествия. Фото © 78.ru

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали двух подозреваемых — мужчин 34 и 35 лет. Их доставили в специализированное учреждение временного содержания и оформили административные материалы по статье о мелком хулиганстве.

Пострадавшему была оказана экстренная медицинская помощь. Врачи диагностировали проникающие ранения грудной клетки и передней брюшной стенки, повреждение сердца, а также геморрагический шок третьей степени. Несмотря на усилия медиков, в ночь на 12 августа мужчина скончался.

По информации источников, один из задержанных ранее имел судимости за мошенничество и попытку кражи. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Кургане мужчина убил бывшую жену из обреза, а затем покончил с собой
В Кургане мужчина убил бывшую жену из обреза, а затем покончил с собой

Ранее Life.ru рассказывал, как на Урале мать убила двух своих маленьких детей, а потом свела счёты с жизнью. Одному ребёнку было девять лет, второму — три года. Позже выяснилось, что женщина страдала от депрессии и долгое время ходила к специалисту.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar