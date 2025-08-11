Встреча Путина и Трампа
11 августа, 06:47

В Кургане мужчина убил бывшую жену из обреза, а затем покончил с собой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lasse Johansson

Семейная драма с летальным исходом разыгралась в одном из курганских микрорайонов. Местный житель убил бывшую жену из обреза и после этого покончил с собой. Об этом сообщили источники, приближённые к правоохранительным органам.

«В ходе конфликта мужчина убил бывшую жену и покончил с собой», — рассказали источники URA.ru.

В ведомстве подтвердили, что по факту убийства женщины в Кургане возбуждено уголовное дело. Следователи активно работают над установлением всех обстоятельств произошедшего. Уточняется, что инцидент произошёл вечером 10 августа.
А ранее в Бурятии разъярённая тёща переломала ноги бывшему зятю. Мужчина, изрядно «подогретый» спиртным, решил навестить бывшую жену. Визит обернулся громким спором с угрозами, но точку в ссоре поставила тёща.

Мария Любицкая
