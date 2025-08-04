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4 августа, 08:50

В Бурятии разъярённая тёща переломала ноги бывшему зятю

В Бурятии возбудили дело после нападения тёщи со скалкой на бывшего зятя

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Баргузинском районе 41-летний мужчина, изрядно «подогретый» спиртным, решил навестить бывшую жену. Визит обернулся громким спором с угрозами, но точку в ссоре поставила тёща. Вооружившись скалкой, она метким ударом отправила экс-зятя в больницу с переломом малоберцовой кости, сообщили в МВД Бурятии.

Теперь пострадавший лечится, а тёще-«бойцу» грозит уголовное дело за её «убедительный» аргумент.

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Ранее сообщалось, что в 45-летняя жительница Сонковского района с криминальным прошлым напала на своего 39-летнего сожителя во время совместного распития алкоголя. Пострадавший с травмами головы был госпитализирован в районную больницу.

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Алиса Хуссаин
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