В Бурятии разъярённая тёща переломала ноги бывшему зятю
В Бурятии возбудили дело после нападения тёщи со скалкой на бывшего зятя
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В Баргузинском районе 41-летний мужчина, изрядно «подогретый» спиртным, решил навестить бывшую жену. Визит обернулся громким спором с угрозами, но точку в ссоре поставила тёща. Вооружившись скалкой, она метким ударом отправила экс-зятя в больницу с переломом малоберцовой кости, сообщили в МВД Бурятии.
Теперь пострадавший лечится, а тёще-«бойцу» грозит уголовное дело за её «убедительный» аргумент.
Ранее сообщалось, что в 45-летняя жительница Сонковского района с криминальным прошлым напала на своего 39-летнего сожителя во время совместного распития алкоголя. Пострадавший с травмами головы был госпитализирован в районную больницу.