В Бурятии разъярённая тёща переломала ноги бывшему зятю

В Баргузинском районе 41-летний мужчина, изрядно «подогретый» спиртным, решил навестить бывшую жену. Визит обернулся громким спором с угрозами, но точку в ссоре поставила тёща. Вооружившись скалкой, она метким ударом отправила экс-зятя в больницу с переломом малоберцовой кости, сообщили в МВД Бурятии.

Теперь пострадавший лечится, а тёще-«бойцу» грозит уголовное дело за её «убедительный» аргумент.