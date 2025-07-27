В Тверской области женщина избила кочергой сожителя во время пьяной ссоры

В Сонковском районе Тверской области 39-летний мужчина попал в больницу после ссоры со своей сожительницей, которая во время пьяного застолья избила его кочергой. О случившемся сообщает МВД по региону. Пострадавший отделался лёгкими травмами. Дело заведено по ст.115 УК Р «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Россиянка избила сожителя кочергой. Фото © Telegram / Полиция 69

«Установлено, что в день происшествия между мужчиной и его сожительницей произошёл бытовой конфликт. После совместного распития алкоголя 45-летняя ранее судимая женщина на почве личных неприязненных отношений нанесла потерпевшему пять ударов кочергой по голове», — уточнили в ведомстве.