В Тверской области женщина избила кочергой сожителя во время пьяной ссоры
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В Сонковском районе Тверской области 39-летний мужчина попал в больницу после ссоры со своей сожительницей, которая во время пьяного застолья избила его кочергой. О случившемся сообщает МВД по региону. Пострадавший отделался лёгкими травмами. Дело заведено по ст.115 УК Р «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
Россиянка избила сожителя кочергой. Фото © Telegram / Полиция 69
«Установлено, что в день происшествия между мужчиной и его сожительницей произошёл бытовой конфликт. После совместного распития алкоголя 45-летняя ранее судимая женщина на почве личных неприязненных отношений нанесла потерпевшему пять ударов кочергой по голове», — уточнили в ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал, что российский легкоатлет, участник Олимпийских игр 1996 года в Атланте Сергей Ляхов избил свою супругу в Москве. Он ударил её по груди, ногам и по лицу. Женщина обратилась в полицию. Ссора произошла из-за финансовых проблем Ляхова, который долгое время не имеет стабильного заработка.