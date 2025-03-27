В Москве участник Олимпийских игр жестоко избил жену посреди улицы

Российский легкоатлет, участник Олимпийских игр 1996 года в Атланте Сергей Ляхов избил свою супругу в Москве. Об этом сообщает SHOT.

Сергей Ляхов. Фото © SHOT

Ссора между супругами произошла 23 марта на улице Обручева. Согласно данным телеграм-канала, 57-летний спортсмен снова не сдержал себя и напал на 52-летнюю Инессу. Мужчина долгое время остаётся без работы, что вызывает у него постоянное напряжение. Пара долго обсуждала свои проблемы, когда в какой-то момент супруг не выдержал и напал на жену.

Ляхов ударил её по груди, ногам и по лицу. Женщина пыталась защищаться и задела мужу плечо. В итоге мужчина успокоился и пошёл снимать побои в поликлинику. Его жена сделала то же самое, но по пути зашла в полицейский участок и написала заявление на супруга. Сейчас пара не разговаривает друг с другом, однако мужчина пытается загладить вину.

Сергей Ляхов выиграл множество чемпионатов России по метанию ядра и дисков. Спортсмен также участвовал в Олимпийских играх в Атланте. После ухода из большого спорта он стал тренером по фитнесу, лёгкой атлетике и ОФП, однако в последнее время с клиентами у него туго.