В Подмосковье врач приревновал жену и расправился с ней на глазах у двух малолетних дочерей
СК: В Подмосковье мужчина ударил ножом жену из ревности на глазах у дочерей
В Подмосковье суд арестовал 37-летнего жителя Павловского Посада, который приревновал жену и во время ссоры несколько раз ударил её ножом. Женщина скончалась, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области 37-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — указано в сообщении.
Орудие убийства. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
По версии следствия, инцидент произошёл 16 марта. Супруги находились в квартире, когда у них началась ссора на почве ревности. Обвиняемый несколько раз ударил супругу ножом, он сознался в содеянном. Сайт MK.ru пишет, что обвиняемый работал врачом скорой помощи и в последнее время часто выпивал алкоголь. Преступление он совершил на глазах у двух малолетних дочерей. Одна из них и вызвала полицейских.
Всего в семье — четверо детей. Причём ранее погибшая уже обращалась в полицию из-за того, что супруг распускал руки. Однако каждый раз женщина забирала заявления обратно.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге задержали мужчину, зарезавшего жену на глазах детей и тёщи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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