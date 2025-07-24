В Щербинке пьяные малолетки толпой избили мужчину и его жену, которая только родила
Москва 24: В Москве подростки избили семью в подъезде дома после замечания
Жители московской Щербинки потрясены вопиющем инцидентом, который произошёл в доме на улице Брусилова в ночь на понедельник. Местный житель, попросивший группу пьяных подростков — порядка пяти человек — прекратить шум у подъезда, стал жертвой избиения. Об инциденте стало известно из Telegram-канала «Москва 24».
Согласно показаниям пострадавшего, его вежливое обращение было встречено агрессией: молодёжь отказалась уйти и внезапно напала на него, нанося удары. Его супруга, недавно ставшая матерью, также не избежала физического издевательства — её изверги ударили в живот.
Семья по горячим следам обратилась в полицию с заявлением, однако, несмотря на прошедшие три дня, до сих пор не получила никакого ответа или обратной связи от органов правопорядка.
Ранее сообщалось, что группа из пяти подростков жестоко избила бездомного мужчину в Междуреченске. Трое из задержанных несовершеннолетних ранее уже состояли на учёте в ПДН. Они утверждают, что мужчина сам подошёл к ним — один из подростков нанёс два удара, а когда жертва упала, избиение продолжилось ногами. Школьники снимали издевательства на видео.
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