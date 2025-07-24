В Щербинке пьяные малолетки толпой избили мужчину и его жену, которая только родила

Жители московской Щербинки потрясены вопиющем инцидентом, который произошёл в доме на улице Брусилова в ночь на понедельник. Местный житель, попросивший группу пьяных подростков — порядка пяти человек — прекратить шум у подъезда, стал жертвой избиения. Об инциденте стало известно из Telegram-канала «‎Москва 24»‎.

Согласно показаниям пострадавшего, его вежливое обращение было встречено агрессией: молодёжь отказалась уйти и внезапно напала на него, нанося удары. Его супруга, недавно ставшая матерью, также не избежала физического издевательства — её изверги ударили в живот.

Семья по горячим следам обратилась в полицию с заявлением, однако, несмотря на прошедшие три дня, до сих пор не получила никакого ответа или обратной связи от органов правопорядка.