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Регион
24 июля, 09:53

В Балашихе группа людей жестоко избила подростка

СК: Задержаны ещё двое участников жестокого избиения подростка в Балашихе

В подмосковной Балашихе избили 17-летнего подростка на территории микрорайона Абрамцево. Вчера правоохранители задержали причастную к преступлению 21-летнюю женщину. Сегодня стало известно о ещё двоих истязателях. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Московской области.

Задержаны причастные к избиению подростка в Балашихе. Видео © Telegram/ СК Подмосковья

«Задержаны ещё двое соучастников избиения 17-летнего подростка, произошедшего в микрорайоне Абрамцево. Ими оказались жители Москвы 2007 и 2008 годов рождения, обоим предъявлено соответствующее обвинение. Осуществлены допросы, в ходе которых они признали свою вину», — рассказали в СК.

Делом о жестоком избиении 17-летнего подростка в Москве заинтересовались военные
Делом о жестоком избиении 17-летнего подростка в Москве заинтересовались военные

Ранее в Подмосковье мигрант до смерти забил глухонемого мужчину. Потерпевший скончался на месте, не приходя в сознание. После расправы приезжие оттащили погибшего подальше и спрятали его тело в кустах.

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Обложка © Telegram/ СК Подмосковья

Полина Никифорова
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