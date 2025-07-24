В Балашихе группа людей жестоко избила подростка

В подмосковной Балашихе избили 17-летнего подростка на территории микрорайона Абрамцево. Вчера правоохранители задержали причастную к преступлению 21-летнюю женщину. Сегодня стало известно о ещё двоих истязателях. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Московской области.

Задержаны причастные к избиению подростка в Балашихе. Видео © Telegram/ СК Подмосковья

«Задержаны ещё двое соучастников избиения 17-летнего подростка, произошедшего в микрорайоне Абрамцево. Ими оказались жители Москвы 2007 и 2008 годов рождения, обоим предъявлено соответствующее обвинение. Осуществлены допросы, в ходе которых они признали свою вину», — рассказали в СК.