Тело спрятали в кустах: В Подмосковье мигрант до смерти забил глухонемого мужчину

В подмосковном Щёлково 33-летний мужчина зверски избил инвалида с детства. Удары по голове и смертельный удар ногой в грудь привели к мгновенной смерти жертвы. Потерпевший скончался на месте, не приходя в сознание, сообщили в прокуратуре по Московской области.

Конфликт разгорелся вечером 20 июля на улице Рудакова — безлюдное место в городе, с одной стороны которого лес, а с другой — старые двухэтажные дома. По данным следствия, виновник гибели глухонемого мужчины приехал в Россию из Средней Азии.

Кадры расправы. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

«Щёлковская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела возбуждённого следственным органом по данному факту (ч. 4 ст. 111 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

После расправы приезжие оттащили погибшего подальше и спрятали его тело в кустах. Виновника трагедии задержали в тот же день. Он пытался прикинуться, что не говорит по-русски и не понимает вопросов. В настоящее время злоумышленник арестован.