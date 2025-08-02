Главный «инквизитор» – врач: «Ведьму» избили скалкой в подмосковном ЖК за порчу

В жилом комплексе «Изумрудные Холмы» на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорск возродили средневековые традиции охоты на ведьм. Под раздачу попала пожилая консьержка, которая «наводила порчу» на жильцов. Местные «инквизиторы» не стали сжигать «колдунью», а ограничились лишь избиением скалкой. Впрочем, за нанесение травм тоже придётся отвечать, женщина уже написала заявление в полицию.

От серьёзных увечий её спас случайный прохожий, который, вероятно, не верил в нечистую силу, в отличие от жильцов, которые уже два года пытаются вывести консьержку на чистую воду. Они на полном серьёзе утверждают, мол, их ЖК обслуживает человек с магическими способностями. Кстати, как сообщает интернет-издание Regions.ru, в избиении женщины подозревают местного психотерапевта, которая ранее прославилась нападением на собственного маленького ребёнка.