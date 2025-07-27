Мужчина избил фельдшера прямо в карете скорой помощи в Петербурге
СК: В Петербурге завели дело на мужчину, напавшего на фельдшера скорой помощи
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В Санкт-Петербурге 46-летний мужчина избил фельдшера скорой помощи. О случившемся сообщает региональный СК. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». Состояние медика не уточняется.
«В ночное время 26 июля 2025 года мужчина, находясь в машине скорой помощи у одного из домов по Невскому проспекту в Центральном районе г. Санкт-Петербурга, действуя из хулиганских побуждений, нанёс фельдшеру множественные удары по голове и телу», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гражданина Андрея Батунова, которого обвиняют в покушении на убийство. По данным следствия, в ночь на 23 июля мужчина чуть не убил своего приятеля у дома №14 по Планерной улице.