Мужчина избил фельдшера прямо в карете скорой помощи в Петербурге

В Санкт-Петербурге 46-летний мужчина избил фельдшера скорой помощи. О случившемся сообщает региональный СК. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». Состояние медика не уточняется.

«В ночное время 26 июля 2025 года мужчина, находясь в машине скорой помощи у одного из домов по Невскому проспекту в Центральном районе г. Санкт-Петербурга, действуя из хулиганских побуждений, нанёс фельдшеру множественные удары по голове и телу», — уточнили в ведомстве.