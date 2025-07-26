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26 июля, 10:16

Суд арестовал петербуржца, напавшего с ножом на приятеля из-за конфликта

Нож. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Нож. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гражданина Андрея Батунова, которого обвиняют в покушении на убийство. По данным следствия, в ночь на 23 июля мужчина чуть не убил своего приятеля у дома №14 по Планерной улице.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов Северной столицы, в ходе конфликта арестованный нанёс своему знакомому как минимум один удар в область шеи. Однако убить потерпевшего мужчина не смог. Раненому оказали медицинскую помощь. Батунова задержали в тот же день и предъявили обвинение. Суд отправил его в СИЗО до 21 сентября.

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Борис Эльфанд
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