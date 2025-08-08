62-летний дагестанец с ружьём взял в заложники бывшую жену и её сестру
Обложка © Пресс-служба ГУ МВД по Дагестану
62-летний житель Тарумовского района Дагестана вооружился охотничьим ружьём и захватил в заложники бывшую супругу и её сестру. Обе уже освобождены, сообщают пресс-службы МВД и Росгвардии республики.
Видео © Пресс-служба ГУ МВД по Дагестану
«Мужчина требовал переговоров с районным судьей и представителем прокуратуры. Дело в том, что после развода, по решению суда, этот дом достался его супруге, что он счёл несправедливым, но повлиять на такое решение не смог», — рассказали в полицейском главке.
Во время переговоров захватчик согласился сначала освободить сестру бывшей жены, а спустя два часа сотрудники СОБРа взяли дом штурмом и вызволили вторую заложницу. Подозреваемый был обезврежен и доставлен в отдел полиции. Пострадавших среди заложниц нет. В операции участвовали бойцы СОБР «Ястреб-Каспий» и сотрудники МВД, с места происшествия изъято оружие и патроны.
