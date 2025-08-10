Встреча Путина и Трампа
10 августа, 09:37

Депрессия, СДВГ у сына и одиночество: Стало известно как жила мать, убившая своих детей на Урале

Женщина, убившая двоих детей в Екатеринбурге и покончившая с собой, страдала от послеродовой депрессии. В соцсетях Ляна В. рассказывала о своём состоянии, а также агрессивном поведении старшего сына. Мать предпринимала попытки найти выход: консультации у психолога, поиск советов в Интернете, но системной поддержки так и не получила. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Особенно тяжёлой для Володиной была ситуация со старшим сыном. Ребёнок, по её словам, страдал серьёзными поведенческими нарушениями. Диагноз СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) усложнял ситуацию. Мальчик не контролировал себя, применял физическое насилие к матери, бабушке, а также тряс половым органом перед лицом младшей сестры.

Напомним, что женщина убила двоих детей — девяти и трёх лет. ЧП произошло в доме №29 на улице Академика Бардина. Погибшая была медработником. Тела женщины и двух её детей вынесли сотрудники местной ритуальной службы.

Полина Никифорова
