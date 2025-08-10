Депрессия, СДВГ у сына и одиночество: Стало известно как жила мать, убившая своих детей на Урале

Женщина, убившая двоих детей в Екатеринбурге и покончившая с собой, страдала от послеродовой депрессии. В соцсетях Ляна В. рассказывала о своём состоянии, а также агрессивном поведении старшего сына. Мать предпринимала попытки найти выход: консультации у психолога, поиск советов в Интернете, но системной поддержки так и не получила. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.