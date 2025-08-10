«Была на нервах»: Раскрыты подробности о враче, убившей себя и детей на Урале

Раскрыты детали о трагедии, унёсшей жизни врача УЗИ и её двух детей. Подробности сообщает E1.ru.

Убившую себя и детей женщину звали Ляна. Она посвятила 26 лет медицине и казалась соседям воплощением скромности и доброты. Её семью часто видели на прогулках с детьми, и никто не замечал тревожных сигналов или долговых проблем. Но в тот роковой вечер материнское сердце Ляниной мамы забило тревогу: дочь не отвечала на звонки. Спасатели, взломав дверь, обнаружили страшную картину — три тела в квартире.

Ляна начала карьеру врача сразу после медицинской академии, зарекомендовав себя как профессионал с безупречной репутацией. Лишь однажды, в мае, пациент пожаловался на её «пренебрежительное отношение» во время УЗИ, описав холодность врача, будто её «заставили работать бесплатно».

«Если честно, для меня это (гибель Ляны и детей — Прим. Life.ru.) шок, потому что она никогда ни в чем не нуждалась и не жаловалась. Но за месяц до её гибели, она говорила, что очень устала от детей, что сын — неуправляемый. Она приходила к моей подруге на процедуры уже на нервах и злая», — отметила знакомая погибшей.