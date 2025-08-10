Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 08:29

«Была на нервах»: Раскрыты подробности о враче, убившей себя и детей на Урале

Убившая детей жительница Екатеринбурга была медработником

Ляна убила себя и детей. Обложка © Одноклассники / Ляна В.

Ляна убила себя и детей. Обложка © Одноклассники / Ляна В.

Раскрыты детали о трагедии, унёсшей жизни врача УЗИ и её двух детей. Подробности сообщает E1.ru.

Убившую себя и детей женщину звали Ляна. Она посвятила 26 лет медицине и казалась соседям воплощением скромности и доброты. Её семью часто видели на прогулках с детьми, и никто не замечал тревожных сигналов или долговых проблем. Но в тот роковой вечер материнское сердце Ляниной мамы забило тревогу: дочь не отвечала на звонки. Спасатели, взломав дверь, обнаружили страшную картину — три тела в квартире.

Ляна начала карьеру врача сразу после медицинской академии, зарекомендовав себя как профессионал с безупречной репутацией. Лишь однажды, в мае, пациент пожаловался на её «пренебрежительное отношение» во время УЗИ, описав холодность врача, будто её «заставили работать бесплатно».

«Если честно, для меня это (гибель Ляны и детей — Прим. Life.ru.) шок, потому что она никогда ни в чем не нуждалась и не жаловалась. Но за месяц до её гибели, она говорила, что очень устала от детей, что сын — неуправляемый. Она приходила к моей подруге на процедуры уже на нервах и злая», — отметила знакомая погибшей.

Россиянка притворилась мёртвой, чтобы не погибнуть от рук мужа-ревнивца
Россиянка притворилась мёртвой, чтобы не погибнуть от рук мужа-ревнивца

О трагедии в Екатеринбурге стало известно ранее. Сообщалось, что женщина убила двоих детей — девяти и трёх лет — и покончила с собой. ЧП произошло в доме №29 на улице Академика Бардина.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar