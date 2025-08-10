Мать убила двух маленьких детей и покончила с собой на Урале
В Екатеринбурге женщина убила двоих детей — девяти и трёх лет — и покончила с собой. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Пока характер убийств и суицида неизвестен. Этим занимаются криминалисты», — пояснил собеседник издания.
ЧП произошло в доме №29 на улице Академика Бардина.
По предварительным данным, погибшая была медработником. На месте происшествия работают следователи, полиция, медики и специалисты газовой службы.
