10 августа, 06:16

Мать убила двух маленьких детей и покончила с собой на Урале

Обложка © e1.ru / Дмитрий Емельянов

В Екатеринбурге женщина убила двоих детей — девяти и трёх лет — и покончила с собой. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пока характер убийств и суицида неизвестен. Этим занимаются криминалисты», — пояснил собеседник издания.

ЧП произошло в доме №29 на улице Академика Бардина.

По предварительным данным, погибшая была медработником. На месте происшествия работают следователи, полиция, медики и специалисты газовой службы.

Ранее в одном из московских общежитий произошёл трагический инцидент: мать лишила жизни свою новорождённую дочь, утопив её в унитазе. Предварительно, смерть наступила вследствие асфиксии.

Алиса Хуссаин
