8 августа, 05:33

Россиянин жестоко убил жену после 9 лет отношений и три дня прятался на заводе

В Челябинске спустя три дня поймали мужчину, который задушил жену и сбежал

Сергей Москаленко и его жена Ксения. Обложка © VK / Сергей Москаленко

37-летний Сергей Москаленко был задержан на территории Челябинского тракторного завода по подозрению в убийстве своей супруги. Он задушил её у них дома, а затем сбежал с места происшествия. Мужчину заметили прохожие во дворе и сообщили в полицию.

Поиски преступника начались вечером 6 августа в районе Чурилово. Правоохранители организовали масштабные проверки автомобилей, что привело к заторам на дорогах. Вскоре выяснилось, что Сергей и его жена Ксения прожили вместе девять лет, но оформили брак только в этом году — незадолго до того, как мужчина отправился на службу в рамках специальной военной операции.

Соседи описывали семью как обычную и спокойную, с двумя детьми. Новость о трагедии стала для многих настоящим шоком и вызвала множество вопросов о причинах произошедшего.

«Полицейские задержали 37-летнего мужчину, разыскиваемого по подозрению в совершении особо тяжкого преступления», – отчиталось 8 августа ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Крыму мужчина убил свою жену, а затем покончил с собой, хотя изначально планировалось с ней помириться. Он примчался к ней с букетом цветов, но потом они всё равно поссорились, после чего он затащил женщину в машину и застрелил.

