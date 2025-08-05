Челябинец с пистолетом приставал к детям на улице и предлагал им дружить

Мужчина с пистолетом запугивал детей и приставал к ним на улицах Челябинска вблизи ЖК Ньютон. Бдительность персонала алкомаркета на Академика Макеева предотвратила потенциальную беду — заметив странного типа, они нажали тревожную кнопку. Об этой истории рассказали в пресс-службе ГБР «Варяг».

У задержаного обнаружили пистолет. Фото © ГБР «Варяг»

Оперативно прибывшая на место инцидента ГБР узнала от перепуганных школьников, что взрослый незнакомец навязывался им в «друзья», а за отказ обещал побить. Продавцы магазина подтвердили эту жуткую историю.

«Варяги» задержали чудака в соседнем магазине, где он в тот момент о чём-то просил несовершеннолетних. При себе у него был пистолет, предположительно пневматический», — говорится в сообщении представителей охранной организации.

Злоумышленника удалось схватить в соседнем магазине, где он продолжал приставать к детям. При нём обнаружили пистолет — он, по предварительным данным, оказался не боевым. Теперь с этим странным прохожим разбирается полиция.