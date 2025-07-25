Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 15:32

«Я помогал с пирожными»: Россиянина привязали к столбу за домогательства к детям

Под Красноярском привязали к столбу мужчину, который приставал к детям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Местные жители села Провка Красноярского края устроили самосуд над мужчиной, которого заподозрили в домогательствах к несовершеннолетним. Очевидцы утверждают, что он приставал к девочкам 8 и 12 лет прямо на улице и в магазине. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчина в селе Покровка приставал к девочкам, после чего его привязали к столбу. Видео © Telegram / Осторожно, новости

По словам очевидцев, инцидент произошёл на улице Гагарина. Мужчина, по всей видимости, находившийся в неадекватном состоянии, сначала приставал к девочкам в продуктовом магазине, а затем продолжил на улице — он обнимал детей и пытался их поцеловать. Родители обратились в полицию, однако, по их словам, инцидент квалифицировали как «хулиганство». Вскоре в Сети появилось видео, где местного жителя привязали к столбу и устроили допрос. На кадрах слышно, как мужчина отрицает свою вину, ссылаясь на то, что «просто помогал с пирожными».

«Кто видел? Я не приставал, придурок. Я помогал», — кричал мужчина.

Мужчину позже доставили в отделение полиции, где также были допрошены родители девочек. Правоохранители запросили видеозаписи с камер наблюдения магазина, где, по словам жителей, зафиксированы момент домогательств.

День рождения на озере закончился поножовщиной из-за педофила
День рождения на озере закончился поножовщиной из-за педофила

Вопрос педофилии в регионах России всё чаще начинает настораживать. Так, в иркутском лагере «Орлёнок» шесть девочек заявили о домогательствах со стороны медицинского работника Олега Е. 42-летний мужчина устроился туда врачом во второй половине июня. Сам же врач вину отрицал и сознавался в содеянном.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar