«Я помогал с пирожными»: Россиянина привязали к столбу за домогательства к детям

Местные жители села Провка Красноярского края устроили самосуд над мужчиной, которого заподозрили в домогательствах к несовершеннолетним. Очевидцы утверждают, что он приставал к девочкам 8 и 12 лет прямо на улице и в магазине. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчина в селе Покровка приставал к девочкам, после чего его привязали к столбу. Видео © Telegram / Осторожно, новости

По словам очевидцев, инцидент произошёл на улице Гагарина. Мужчина, по всей видимости, находившийся в неадекватном состоянии, сначала приставал к девочкам в продуктовом магазине, а затем продолжил на улице — он обнимал детей и пытался их поцеловать. Родители обратились в полицию, однако, по их словам, инцидент квалифицировали как «хулиганство». Вскоре в Сети появилось видео, где местного жителя привязали к столбу и устроили допрос. На кадрах слышно, как мужчина отрицает свою вину, ссылаясь на то, что «просто помогал с пирожными».

«Кто видел? Я не приставал, придурок. Я помогал», — кричал мужчина.

Мужчину позже доставили в отделение полиции, где также были допрошены родители девочек. Правоохранители запросили видеозаписи с камер наблюдения магазина, где, по словам жителей, зафиксированы момент домогательств.