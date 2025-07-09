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9 июля, 11:06

«Трогал грудь»: Врача детского лагеря «Орлёнок» поймали на приставании к 6 девочкам

Шесть школьниц обвинили врача иркутского лагеря «Орлёнок» в домогательствах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Шесть девочек, отдыхающих в иркутском лагере «Орлёнок», заявили о домогательствах со стороны медицинского работника Олега Е. 42-летний мужчина устроился туда врачом во второй половине июня, сообщает Рен ТВ.

Изначально о проблеме вожатому сообщила одна из воспитанниц. Она заявила, что отказывается посещать медика, так как он уделяет слишком много внимания её груди. Прибывшие в лагерь сотрудники правоохранительных органов и психологи опросили шесть девочек в возрасте от 12 до 15 лет. Все они рассказали о нежелательном внимании со стороны врача. По их словам, мужчина трогал их за груди и допускал другие странные прикосновения.

Сам медик вину отрицал и утверждал, что лишь выполнял работу: измерял рост и вес, оказывал первую помощь. При этом прикосновения, по его словам, были необходимыми элементами процедур.

Выяснилось, что ранее Олег привлекался к ответственности за кражу, нанесение побоев и нарушение правил дорожного движения. Последнее наказание в виде обязательных работ он получил в 2018 году. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего, проверяются все версии, включая возможность оговора.

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Ранее стало известно, что в Тюмени задержали заслуженного тренера России по дзюдо. Он обвиняется в домогательствах к 13-летней девочке. Воспитанница рассказала, что тренер приставал к ней в спортивном зале, обсуждал темы секса, предлагал выпить алкоголь.

Наталья Афонина
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