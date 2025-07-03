«Целую мужика»: Пожаловавшаяся на домогательства актриса Рудова сделала новое признание

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ. Новая общага» Наталья Рудова сделала неожиданное признание. Оказалась, что актрисе очень трудно даются любовные сцены. Ради роли в кино ей приходится буквально преодолевать себя.

Наталья Рудова призналась, что ей трудно даются любовные сцены. Видео © Пятый канал

«Во всех любовных сценах я всегда себя преодолеваю, потому что целую мужика, к которому ничего не испытываю. Мне тяжело. Но я себя всегда одолеваю. Всё остальное не так сложно», — отметила собеседница Пятого канала.