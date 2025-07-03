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3 июля, 12:44

«Целую мужика»: Пожаловавшаяся на домогательства актриса Рудова сделала новое признание

Актриса Наталья Рудова призналась, что ей тяжело сниматься в любовных сценах

Наталья Рудова. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Наталья Рудова. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ. Новая общага» Наталья Рудова сделала неожиданное признание. Оказалась, что актрисе очень трудно даются любовные сцены. Ради роли в кино ей приходится буквально преодолевать себя.

Наталья Рудова призналась, что ей трудно даются любовные сцены. Видео © Пятый канал

«Во всех любовных сценах я всегда себя преодолеваю, потому что целую мужика, к которому ничего не испытываю. Мне тяжело. Но я себя всегда одолеваю. Всё остальное не так сложно», — отметила собеседница Пятого канала.

Ранее Наталья Рудова шокировала публику заявление о домогательствах. Актриса откровенно рассказала о приставаниях со стороны известного режиссёра, когда ей было 20-21 год. Звезда расплакалась на встрече в кабинете этого человека, когда он предложил ей роль в обмен на ужин.

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Борис Эльфанд
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