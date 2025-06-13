«Я была ещё птенчиком»: Наталья Рудова призналась, что её домогался режиссёр
Актриса Рудова откровенно рассказала о домогательствах со стороны режиссёра
Актриса Наталья Рудова. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Многие молодые актрисы подвергаются сексуальным домогательствам. Наталья Рудова рассказала о том, как сама столкнулась с подобным опытом, в рамках шоу «Алёна, Блин! Посидим».
«Мне было 20—21, я была птенчиком и одуванчиком. На встрече с одним известным режиссёром, чьё имя я, естественно, не буду называть, реально была такая история», — поделилась воспоминаниями Рудова.
Актриса рассказала, что расплакалась на встрече в кабинете этого человека, когда он предложил ей роль в обмен на ужин. Наталья отказалась вдаваться в детали произошедшего, ограничившись заявлением о том, что отвергла его предложение и поспешно покинула кабинет.
В ходе беседы актриса также коснулась своей карьеры. Она призналась, что её огорчает стереотипное восприятие, из-за которого ей постоянно предлагают однотипные роли роковых женщин и содержанок.
Ранее суд в Париже признал актёра Жерар Депардьё виновным в сексуальном насилии, которое произошло во время съёмок фильма «Зелёные ставни». Его приговорили к 18 месяцам условно и штрафу.