«Я была ещё птенчиком»: Наталья Рудова призналась, что её домогался режиссёр

Многие молодые актрисы подвергаются сексуальным домогательствам. Наталья Рудова рассказала о том, как сама столкнулась с подобным опытом, в рамках шоу «Алёна, Блин! Посидим».

«Мне было 20—21, я была птенчиком и одуванчиком. На встрече с одним известным режиссёром, чьё имя я, естественно, не буду называть, реально была такая история», — поделилась воспоминаниями Рудова.

Актриса рассказала, что расплакалась на встрече в кабинете этого человека, когда он предложил ей роль в обмен на ужин. Наталья отказалась вдаваться в детали произошедшего, ограничившись заявлением о том, что отвергла его предложение и поспешно покинула кабинет.

В ходе беседы актриса также коснулась своей карьеры. Она призналась, что её огорчает стереотипное восприятие, из-за которого ей постоянно предлагают однотипные роли роковых женщин и содержанок.