Суд Парижа вынес приговор Жерару Депардье по делу о сексуальном насилии

Парижский суд вынес обвинительный приговор актёру Жерару Депардье, признав его виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съёмок картины «Зелёные ставни», сообщает BFM TV. Прокуратура требовала для Депардье условный срок в 18 месяцев и штраф в размере 20 тысяч евро.

Актёр также получил двухлетний запрет на участие в выборах. Кроме того, его имя внесено в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.