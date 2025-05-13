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13 мая, 09:05

Суд Парижа вынес приговор Жерару Депардье по делу о сексуальном насилии

BFM TV: Суд признал виновным актёра Жерар Депардье в сексуальном насилии

Обложка © ТАСС / AP / Aurelien Morissard

Обложка © ТАСС / AP / Aurelien Morissard

Парижский суд вынес обвинительный приговор актёру Жерару Депардье, признав его виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съёмок картины «Зелёные ставни», сообщает BFM TV. Прокуратура требовала для Депардье условный срок в 18 месяцев и штраф в размере 20 тысяч евро.

Актёр также получил двухлетний запрет на участие в выборах. Кроме того, его имя внесено в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

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Ранее в ходе судебного заседания по делу о сексуальных домогательствах Депардье признал, что коснулся бедер своей коллеги, однако его агент отрицает признание вины актёром. По заявлению агента, Депардье считает обвинения против деятелей культуры, основанные на ложных заявлениях, «жалким и печальным зрелищем». Судебное разбирательство по делу о домогательствах началось в 2024 году.

Алиса Хуссаин
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