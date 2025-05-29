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29 мая, 00:03

Россиянина обвинили в домогательстве за флирт с девушкой в аэропорту Стамбула

Аэропорт Стамбула. Обложка © Wikipedia / Arne Müseler

Аэропорт Стамбула. Обложка © Wikipedia / Arne Müseler

Житель Екатеринбурга решил пофлиртовать с сотрудницей бизнес-зала в аэропорту Стамбула, и теперь ему грозит уголовное дело. Турецкая полиция требует привлечь мужчину за домогательства, сообщает Kp.ru.

По информации издания, 45-летний россиянин ждал рейс в Россию и начал общение с работницей аэропорта. Он заказал кофе и задавал ей вопросы, затем предложил ей присоединиться, но девушка отказалась. При этом, согласно материалам дела, мужчина не прикасался к собеседнице. Камеры видеонаблюдения зафиксировали их разговор.

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Турецкие правоохранительные органы обратились к российским коллегам с просьбой возбудить дело против мужчины. Российская сторона пока не приняла решение, так как не определила, какой именно состав преступления соответствует ситуации по Уголовному кодексу РФ. Один из возможных вариантов — статья 133 «Понуждение к действиям сексуального характера».

Ранее Life.ru рассказывал, как суд в Париже признал актёра Жерар Депардьё виновным в сексуальном насилии, которое произошло во время съёмок фильма «Зелёные ставни». Его приговорили к 18 месяцам условно и штрафу. Судебное разбирательство по делу о домогательствах началось в 2024 году.

Лия Мурадьян
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