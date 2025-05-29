Россиянина обвинили в домогательстве за флирт с девушкой в аэропорту Стамбула

Житель Екатеринбурга решил пофлиртовать с сотрудницей бизнес-зала в аэропорту Стамбула, и теперь ему грозит уголовное дело. Турецкая полиция требует привлечь мужчину за домогательства, сообщает Kp.ru.

По информации издания, 45-летний россиянин ждал рейс в Россию и начал общение с работницей аэропорта. Он заказал кофе и задавал ей вопросы, затем предложил ей присоединиться, но девушка отказалась. При этом, согласно материалам дела, мужчина не прикасался к собеседнице. Камеры видеонаблюдения зафиксировали их разговор.