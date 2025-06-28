Заслуженного тренера по дзюдо задержали в Тюмени за домогательства к школьнице

В Тюмени задержали заслуженного тренера России по дзюдо. Его обвиняют в домогательствах к 13-летней школьнице. На Григория Д. пожаловалась одна из его воспитанниц, сообщил Telegram-канал SHOT.

Девочка рассказала, что тренер приставал к ней в спортивном зале клуба «Дзюдо-Бусидо». Он обсуждал темы секса, предлагал выпить алкоголь и пытался дать ей деньги. Семиклассница открыла всю ситуацию родителям.

Григорий Д., заслуженный тренер России и мастер спорта по дзюдо, работал с детьми более 20 лет. Он сам является отцом трёх дочерей, все из которых занимаются спортом. В настоящее время мужчину задержали. Ведётся рассмотрение вопроса о возбуждении дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».