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Регион
28 июня, 06:20

Заслуженного тренера по дзюдо задержали в Тюмени за домогательства к школьнице

В Тюмени задержали заслуженного тренера России по дзюдо. Его обвиняют в домогательствах к 13-летней школьнице. На Григория Д. пожаловалась одна из его воспитанниц, сообщил Telegram-канал SHOT.

Девочка рассказала, что тренер приставал к ней в спортивном зале клуба «Дзюдо-Бусидо». Он обсуждал темы секса, предлагал выпить алкоголь и пытался дать ей деньги. Семиклассница открыла всю ситуацию родителям.

Григорий Д., заслуженный тренер России и мастер спорта по дзюдо, работал с детьми более 20 лет. Он сам является отцом трёх дочерей, все из которых занимаются спортом. В настоящее время мужчину задержали. Ведётся рассмотрение вопроса о возбуждении дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Норвежскому кронпринцу предъявили обвинение в семи домогательствах
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Ранее Life.ru сообщал, что многоженец Иван Сухов, которого дочь публично обвинила в домогательствах, пропал. По словам адвоката, последний раз он общался с подзащитным после его визита в Следственный комитет в начале июня.

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Лия Мурадьян
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