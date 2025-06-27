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27 июня, 19:14

Норвежскому кронпринцу предъявили обвинение в семи домогательствах

The Guardian: Сын норвежской кронпринцессы подозревается в трёх изнасилованиях

Мариус Борг Хёйби. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lise Aserud

Мариус Борг Хёйби. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lise Aserud

Мариус Борг Хёйби, старший сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит, оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в сексуальных преступлениях, сообщает The Guardian.

Согласно информации издания, полиция Осло выдвинула против Хёйби обвинения, включающие изнасилование, сексуальное насилие и нанесение телесных повреждений, в результате длительного расследования, в котором участвовало «двузначное» число предполагаемых потерпевших.

Дело, начатое 4 августа прошлого года с подозрений в изнасиловании его девушки, привело к тщательному расследованию, в ходе которого Хёйби оказывал содействие полиции во время допросов. Доказательства, представленные следствием, основаны на анализе текстовых сообщений, свидетельских показаний и результатов полицейских обысков.

Адвокат полиции Осло, Андреас Крушевски, уточнил, что предъявленные обвинения охватывают эпизоды изнасилования, как с проникновением, так и без него, а также случаи сексуального насилия и нанесения телесных повреждений.

Несмотря на серьёзность обвинений, Хёйби остаётся на свободе в ожидании возможного судебного разбирательства, и, в соответствии с законом, пользуется презумпцией невиновности до вынесения приговора судом.

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Напомним, расследование началось ещё в августе прошлого года. По данным СМИ, он подозревается в изнасиловании своей девушки. Кроме того, его обвиняют ещё в нескольких других преступлениях. Ранее сообщалось, что Мариус признался в нанесении телесных повреждений и порче имущества, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков.

Анастасия Никонорова
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