Сына принцессы Норвегии Мариуса Хёйби арестовали по делу об изнасиловании

В Норвегии под арест угодил сын кронпринцессы Метте-Марит — Мариус Борг Хёйби. Он обвиняется в двух эпизодах изнасилования. Член королевской семьи отрицает свою причастность к преступлениям. Под арестом он пробудет минимум неделю, передаёт NRK.

Хёйби и его адвокат Ойвинд Братлиен не стали подавать апелляцию на решение суда. На этой неделе молодого человека задержали неподалеку от официальной резиденции кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит в Скаугуме. Ему предъявлено обвинение в «совершении полового акта с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или неспособным сопротивляться по другим причинам». Инцидент произошёл ещё в начале года.