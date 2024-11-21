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21 ноября, 20:13

Сына принцессы Норвегии Мариуса Хёйби арестовали по делу об изнасиловании

Мариус Хёйби. Обложка © Getty Images / Julian Parker

Мариус Хёйби. Обложка © Getty Images / Julian Parker

В Норвегии под арест угодил сын кронпринцессы Метте-Марит — Мариус Борг Хёйби. Он обвиняется в двух эпизодах изнасилования. Член королевской семьи отрицает свою причастность к преступлениям. Под арестом он пробудет минимум неделю, передаёт NRK.

Хёйби и его адвокат Ойвинд Братлиен не стали подавать апелляцию на решение суда. На этой неделе молодого человека задержали неподалеку от официальной резиденции кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит в Скаугуме. Ему предъявлено обвинение в «совершении полового акта с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или неспособным сопротивляться по другим причинам». Инцидент произошёл ещё в начале года.

Напомним, что 27-летнего Хёйби арестовали в понедельник вечером. Отметим, что до этого член королевской семьи уже был под пристальным вниманием правоохранительных органов. В августе его задержали за нанесение телесных повреждений женщине, с которой он встречался.

Под Петербургом знакомство в приложении закончилось для женщины изнасилованием
Под Петербургом знакомство в приложении закончилось для женщины изнасилованием
Полина Никифорова
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