Сына кронпринцессы Норвегии задержали по подозрению в изнасиловании
Сын кронпринцессы Норвегии. Обложка © Getty Images / Mark Cuthbert
Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хёйби, был задержан по подозрению в совершении насильственных действий. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на информацию от полиции.
По данным агентства, 27-летнего Хёйби арестовали в понедельник вечером. Он подозревается в нарушении уголовного законодательства, в частности, в «осуществлении полового акта с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или неспособным к сопротивлению по другим причинам». Агентство также отметило, что это не первый случай, когда Хёйби оказывается под пристальным вниманием правоохранительных органов. 4 августа он был задержан в Осло и обвинён в нанесении телесных повреждений женщине, с которой он встречался.
К слову, на момент ареста Хёйби находился в автомобиле с той же женщиной. Также, по данным издания, ещё не принято решение о том, будет ли сын принцессы помещён под стражу.
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