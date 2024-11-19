Сына кронпринцессы Норвегии задержали по подозрению в изнасиловании

Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хёйби, был задержан по подозрению в совершении насильственных действий. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на информацию от полиции.

По данным агентства, 27-летнего Хёйби арестовали в понедельник вечером. Он подозревается в нарушении уголовного законодательства, в частности, в «осуществлении полового акта с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или неспособным к сопротивлению по другим причинам». Агентство также отметило, что это не первый случай, когда Хёйби оказывается под пристальным вниманием правоохранительных органов. 4 августа он был задержан в Осло и обвинён в нанесении телесных повреждений женщине, с которой он встречался.

К слову, на момент ареста Хёйби находился в автомобиле с той же женщиной. Также, по данным издания, ещё не принято решение о том, будет ли сын принцессы помещён под стражу.