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19 ноября, 14:14

Сына кронпринцессы Норвегии задержали по подозрению в изнасиловании

Сын кронпринцессы Норвегии. Обложка © Getty Images / Mark Cuthbert

Сын кронпринцессы Норвегии. Обложка © Getty Images / Mark Cuthbert

Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хёйби, был задержан по подозрению в совершении насильственных действий. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на информацию от полиции.

По данным агентства, 27-летнего Хёйби арестовали в понедельник вечером. Он подозревается в нарушении уголовного законодательства, в частности, в «осуществлении полового акта с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или неспособным к сопротивлению по другим причинам». Агентство также отметило, что это не первый случай, когда Хёйби оказывается под пристальным вниманием правоохранительных органов. 4 августа он был задержан в Осло и обвинён в нанесении телесных повреждений женщине, с которой он встречался.

К слову, на момент ареста Хёйби находился в автомобиле с той же женщиной. Также, по данным издания, ещё не принято решение о том, будет ли сын принцессы помещён под стражу.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что в Всеволожске, Ленинградской области, встреча женщины с мужчиной из приложения для знакомств закончилась трагически — её изнасиловали. По словам потерпевшей, мужчина из Пермского края совершил преступление в арендованной квартире на улице Красная Поляна, где они выпивали. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Александра Мышляева
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